Doğu Karadeniz için Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Doğu Karadeniz için Sağanak Uyarısı

04.07.2026 12:44
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekliyor, dikkatli olunmalı.

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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