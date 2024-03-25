Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Buna karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Son Dakika › Güncel › Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Uyarısı - Son Dakika
İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçedeki özel bir restoranda düzenlenen iftar programında engelli bireylerle bir araya geldi. Kaymakam Soylu, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında görev aldığını ve topluma katılma noktasında önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı. Programa, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan ve engelli vatandaşlar ile aileleri de katıldı.
Adıyaman'da, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İ.A, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yakalandı. İ.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda kaçakçılık suçundan hapis cezası olduğu tespit edildi. İşlemlerin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Hamas yönetimindeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 32.226'ya yükseldiğini açıkladı.
Kars ve Ardahan illerinde günlerdir süren kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kars'ta hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu ve ağaçlar kırağıyla kaplandı. Demiryolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Akyaka ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü ve ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı. Ardahan'da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor, şehir merkezinde buzlanma oluştu ve Göle ilçesi dronla görüntülendi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Abdal Meydanı'nda gerçekleştirdiği sahur programında Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, izdihamın yaşandığı meydanı 'Bozbey gelecek Bursa gülecek' sloganıyla inletti.
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