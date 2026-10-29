Doğu Kudüs'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Doğu Kudüs'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.

Resepsiyon, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu tarafından Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, Doğu Kudüs'te bulunan Türk misyonlarının temsilcileri, sanatçılar, akademisyenler ve konuklar resepsiyona katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Çobanoğlu, "Cumhuriyetimizin ilanı, dünya tarihinin en zorlu ve en şanlı özgürlük mücadelesi olan Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran hayati bir adımdır. 29 Ekim bizim en büyük bayramımızdır ve Cumhuriyetimiz, şanlı tarihimizin en değerli mirasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin savaş, çatışma ve istikrarsızlıklarla dolu çetin bir coğrafyada bir barış ve istikrar havzasına dönüştüğünü belirten Çobanoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının hak, hukuk, adalet ve haysiyet mücadelelerine desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Çobanoğlu, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin kalıcı olması ve insani yardımların ihtiyaç duyulan miktarda ulaştırılması için çaba sarf etmeyi sürdüreceğini vurgulayarak, Gazze halkının göçüne mahal vermeyecek biçimde bölgenin yeniden imar ve inşasında görev almaya hazır olduğunu söyledi.

"Birlikten kuvvet doğar prensibinden hareketle, Filistinli kardeşlerimiz arasındaki ulusal birlik ve uzlaşı sürecinin başarıya ulaşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz." diyen Büyükelçi Çobanoğlu, iki devletli çözüm ve 1967 sınırları temelinde egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasının önemini vurguladı.

Resepsiyon, davetlilere yapılan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiCumhuriyet BayramıDoğu KudüsGüncelSon Dakika

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