Doğu Kudüs'te Filistinli öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Kudüs'te Filistinli öldürüldü

19.02.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu ramazan ayının ilk gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırgan İsraillilerin dün akşam saatlerinde Mihmas beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu hastaneye 5 kişinin yaralı getirildiği ifade edilen açıklamada, bunlardan Nasrullah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsraillilerin saldırılarında Filistinlilere ait 200 baş koyunu da çaldıkları kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'da da öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yasa dışı yerleşim faaliyetleri dahil olmak üzere ihlaller arttı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te Filistinli öldürüldü - Son Dakika

Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 01:27:41. #7.11#
SON DAKİKA: Doğu Kudüs'te Filistinli öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.