Doğu Kudüs'te Filistinli öldürüldü

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu ramazan ayının ilk gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırgan İsraillilerin dün akşam saatlerinde Mihmas beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu hastaneye 5 kişinin yaralı getirildiği ifade edilen açıklamada, bunlardan Nasrullah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, İsraillilerin saldırılarında Filistinlilere ait 200 baş koyunu da çaldıkları kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'da da öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yasa dışı yerleşim faaliyetleri dahil olmak üzere ihlaller arttı.