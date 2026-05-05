Doğu Kudüs'te Rahibe Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu Kudüs'te Rahibe Saldırısı

05.05.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Piskopos Şomali, Kudüs'teki Fransız rahibeye yapılan saldırıyı 'aşağılık' olarak nitelendirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Kudüs Latin Patrikhanesi Genel Vekili Piskopos William Şomali, fanatik bir İsraillinin Fransız bir rahibeye yönelik saldırısını, "son derece tehlikeli ve aşağılık" olarak nitelendirdi.

Piskopos Şomali, Kudüs'te Fransız rahibeye yönelik saldırının ardından AA'ya konuştu.

"Rahibe fiziksel olarak zayıftı ve saldırı son derece ciddiydi, neredeyse hayatına mal olacaktı." diye konuşan Şomali, saldırıyı gösteren görüntüleri izlediğini belirterek, olayın "acı verici, korkutucu ve son derece tehlikeli" olduğunu ifade etti.

Rahibenin zayıf yapılı olduğunu aktaran Şomali, saldırganın rahibeyi arkadan sert şekilde ittiğini, yere düşen rahibenin başının yükseltiye çarptığını ve ardından saldırganın tekrar dönerek ona tekme attığını söyledi.

Şomali, bir kişinin araya girerek saldırganı rahibeden uzaklaştırdığını ancak bu kişinin kimliğinin bilinmediğini kaydetti.

Rahibenin bu şekilde yere düşmesinin ölümüne yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu belirten Şomali, saldırganın rahibe yaralandıktan sonra yeniden tekme atmasının, suçun vahametini artırdığını ve bu davranışın "aşağılık" olduğunu dile getirdi.

Şomali, radikal İsraillilerin kullandığı sloganlarda "ölüm çağrısı" içeren ifadelerin yer aldığını belirterek, bu durumdan endişe duyduklarını ifade etti.

Polisin saldırganı gözaltına almasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şomali, geçmişte benzer olaylarda yeterince hızlı hareket edilmediğini, ancak bu kez atılan adımın önemli olduğunu söyledi.

Şomali, rahibenin hastaneye kaldırılmadan önce resmi şikayette bulunmasının soruşturmanın başlatılmasında etkili olduğunu, benzer olaylarda şikayet yapılmadığında ise soruşturmanın çoğu zaman ilerlemediğini söyledi.

Şomali, saldırganın İsrail yasalarına göre yargılanacağını belirterek, ırkçı düşünceye sahip kişilerin yeniden eğitilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da bir fanatik Yahudi'nin, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibeyi darbettiği olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyordu. Söz konusu rahibe, saldırı sonucu başından yaralanmıştı.

İsrail polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik bir Yahudi'nin tespit edilerek "ırkçı motivasyonlu saldırı" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Kudüs'te Rahibe Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:23:52. #7.12#
SON DAKİKA: Doğu Kudüs'te Rahibe Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.