Doğu Pasifik'te Uyuşturucu Teknesi Vuruldu

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir teknenin vurulduğunu ve 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, olay anına ilişkin görüntüler de yer aldı.

SOUTHCOM, dün Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldürüldüğünü bildirirken, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada ise 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.