Doğu Perinçek'ten Soma Termik Santrali Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabı üzerinden Manisa'daki Soma Termik Santrali'nin kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Santralin kapatılması bütün Soma ekonomisinin yıkımı demektir"

"Soma Termik Santralinin kapatılma kararına ve ithal kömür cinayetine karşı bütün Soma birleşmiş, ayağa kalkmış ve tek yürek olmuştur. Santralin kapatılması ve ithal kömürde ısrar politikası bütün Soma ekonomisinin yıkımı demektir. Kitlesel işsizlik, esnafın iflası, nakliye sektörünün bitmesi, sanayi ve ticaretin tıkanması demektir."

"Hükümet kendi işçimizin elinden ekmeğini alıyor"

Hükümetin ithal politikası kendi dağlarımızın altındaki kömürü çıkartmıyor, sözümona ucuz diye dışardan alıyor. Hükümet kendi işçimizin elinden ekmeğini alıyor, Soma, Zonguldak, Gediz, Divriği işçimize vereceği ücreti, Güney Afrika'nın, Brezilya'nın işçisine veriyor! Dünyanın savaşlara gittiği ortamda, enerji güvenliğimiz dışa bağlanıyor!

"Hükümeti uyarıyoruz; ithal kömür, ithal demir politikaları yıkım getirir"

Hükümeti uyarıyoruz; ithal kömür, ithal demir politikaları yıkım getirir. Üretimi bitirir. Stratejik alanlarımızı yok eder. Enerji güvenliğimizi tehdit eder. Kitlesel işsizlik doğurur. İç cepheyi zaafa uğratır. Toplumsal çürümeyi getirir. Köklü çözüm: Santral kamulaştırılsın! Kendi dağımızın altındaki kömürü çıkaralım. Ele güne muhtaç olmayalım! Yerli üretimi destekleyelim! Türkiye madenlerine, enerji güvenliğine, yeraltı zenginliklerine sahip çıkacak. Plan, tasarruf, yatırım istihdam, üretim stratejisiyle, Üretim Devrimiyle ayağa kalkacak. Milli olan, üretimden yana olan güçlerle, Üreticilerin Milli Hükümeti mutlaka kurulacak. Vatan Partisi hazırdır, madencimizle, işçi sınıfımızla beraberdir ve görevinin başındadır."