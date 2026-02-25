Doğu ve Güneydoğu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğu ve Güneydoğu'da Fırtına Uyarısı

25.02.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu'da fırtına bekliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 kilometre/saat, yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlardan fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması da vurgulandı.

Kaynak: AA

Doğu Anadolu, Fırtına, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu ve Güneydoğu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

13:46
Görenler tanıyamıyor Kerim Rahmi Koç’un 2021’de verdiği röportaja bakın
Görenler tanıyamıyor! Kerim Rahmi Koç'un 2021'de verdiği röportaja bakın
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:59
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
15 yaşındaki Amine, silahla vurulmuş halde bulundu
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
12:01
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 13:55:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Doğu ve Güneydoğu'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.