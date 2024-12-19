Doğubayazıt\'ta 8 Ton Kaçak Motorin Ele Geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, C.K'nin baraka tarzı yapısı ve eklentisinde yaptıkları aramada, 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.