Doğubayazıt'ta 8 Ton Kaçak Motorin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta 8 Ton Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Doğubayazıt\'ta 8 Ton Kaçak Motorin Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyonda 8 ton 510 litre kaçak motorin yakalandı.

19.12.2024 18:16
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, baraka tarzı bir yapıda 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, C.K'nin baraka tarzı yapısı ve eklentisinde yaptıkları aramada, 8 ton 510 litre kaçak motorin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kaçakçılıkla Mücadele, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta 8 Ton Kaçak Motorin Ele Geçirildi - Son Dakika

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