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Doğubayazıt'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarında yapılan altyapı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın göçük altından çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cenazesi Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğubayazıt\'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
22.01.2024 - 16:05,
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Sanayi Mahallesi Çevre Yolu Reşat Erden Kavşağı yakınlarındaki altyapı kazı çalışması esnasında bir işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan 44 yaşındaki Ramazan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Doğan'ın cenazesi, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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