Doğubayazıt'ta Baharın Gelmesiyle Hayvanlar Meraya Çıktı - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta Baharın Gelmesiyle Hayvanlar Meraya Çıktı

Doğubayazıt\'ta Baharın Gelmesiyle Hayvanlar Meraya Çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar, baharın gelmesiyle birlikte hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı. Yılın yarısının kar altında geçtiği köylerde, eriyen karlar doğayı canlandırdı. Balık Gölü'ne yakın köylerdeki vatandaşlar, sürüler halinde hayvanlarını araziye çıkararak otlatmaya başladı. Bu güzel manzaralar, dronlarla görüntülendi.

25.04.2024 11:03
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar, doğanın canlanmasıyla hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.

Yılın yarısının kar altında geçtiği köylerde baharla eriyen karlar doğayı canlandırdı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü'ne yakın yüksek rakımlı köylerdeki vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını araziye çıkararak otlatmaya başladı.

Sürüler halinde dağlık alanlar, mera ve ovada otlayan hayvanlar, dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doğubayazıt'ta Baharın Gelmesiyle Hayvanlar Meraya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta Baharın Gelmesiyle Hayvanlar Meraya Çıktı - Son Dakika
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