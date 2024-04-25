Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar, doğanın canlanmasıyla hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.
Yılın yarısının kar altında geçtiği köylerde baharla eriyen karlar doğayı canlandırdı.
Doğubayazıt ilçesine bağlı Balık Gölü'ne yakın yüksek rakımlı köylerdeki vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını araziye çıkararak otlatmaya başladı.
Sürüler halinde dağlık alanlar, mera ve ovada otlayan hayvanlar, dron ile görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Doğubayazıt'ta Baharın Gelmesiyle Hayvanlar Meraya Çıktı - Son Dakika
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