Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geniş alana yayılan sulak alanlar buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Soğuk havanın etkisiyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe, Suluçem ve çevredeki düzlük köylerde geniş alana yayılan sulak alanlar dondu.
Yüzeyi buzla kaplanan alanlar dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Doğubayazıt'ta Sulak Alanlar Buzla Kaplandı - Son Dakika
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