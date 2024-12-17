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Doğum Günü için Korna Şov!

Aksaray'da Bedirhan Süs, doğum gününü trafikte korna çalarak kutlayarak gülümsetti.

17.12.2024 22:10
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"Doğum günüm için korna çal" mesajı hem gülümsetti, hem de mutlu etti

Motosiklet sürücüsünün doğum gününü trafikte korna çalarak kutladılar

AKSARAY - Aksaray'da doğum gününde kartona, "Bugün benim doğum günüm, kutlamak için korna çal" yazıp sırtına asan motosiklet sürücüsü trafikte görenleri gülümsetti. Trafikteki sürücülerin uzun uzun korna çaldığı, motosiklet sürücüsünün de mutluluktan kahkahalarla güldüğü o anlar aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

Aksaray'da, 15.12.2004 doğumlu olan üniversite öğrencisi Bedirhan Süs, 20. yaş gününü ilginç bir mesajla trafikte diğer sürücülerle korna çalarak kutladı. Farkı bir doğum günü kutlaması için ilginç bir yol seçen Bedirhan Süs, bir kartona "Bugün benim doğum günüm, kutlamak için korna çal" yazıp sırtına asarak motosikletiyle trafiğe çıktı. Aynı zamanda motosiklet tutkunu olan gencin mesajı ise yerini buldu. Özellikle trafik ışıklarında dururken arkasındaki araç sürücülerinin mesajı okuyarak uzun uzun kornalar çalması genç sürücüye doğum gününde büyük bir mutluluk verirken, trafikte yazıyı gören sürücüler ise gülümseyerek gencin doğum gününü kutladı. Tüm bu anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan o anlar izleyenleri de gülümsetti. Gün içerisinde şehri motosikletiyle gezen genç sürücü tüm vatandaşlara doğum gününü kutlattı.

"Mutlu olduk, insanları da mutlu ettik"

Hem kendisinin hem de insanların mutluluğu için böyle bir yola çıktığını ifade eden Bedirhan Süs, "Dün doğum günümdü. Sosyal medyada içerik üreticisiyim. Böyle bir içerik yapmak istedim. Hem kendim hem de insanları mutlu etmek istedim. Güzel ve hoş hatıralar olsun istedim. İnsanların tepkileri çok güzeldi. Başta çok fazla korna çalan olmadı çünkü akan trafikte insanlar çok yanaşmadı. Ancak ışıklarda çok güzel tepkiler aldım. Özellikle tır sürücüleri çok güzel korna çaldılar. Mutlu olduk, insanları da mutlu ettik" dedi.

Kaynak: İHA

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