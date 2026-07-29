Doğum Yardımları Annelerin Hesaplarına Yatırıldı - Son Dakika
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Doğum Yardımları Annelerin Hesaplarına Yatırıldı

Doğum Yardımları Annelerin Hesaplarına Yatırıldı
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Bakan Göktaş, temmuz ayı doğum yardımlarının annelere yatırıldığını duyurdu, toplam 22,5 milyar lira ödendi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 700 bin 541 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı. Bakan Göktaş, "Yardımdan faydalanan çocuklardan 500 bin 632'si ailelerin birinci çocuğu, 368 bin 288'i ikinci çocuğu, 332 bin 253'ü ise üçüncü ve üzeri çocuklar" dedi.

Hak sahiplerinden 27 bin 547 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

'BUGÜNE KADAR 22,5 MİLYAR LİRALIK ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Bu kapsamda temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'5 YAŞINI TAMAMLAYANA KADAR DEVAM EDECEK'

Bakan Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini kaydetti. Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Bakan Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum Yardımları Annelerin Hesaplarına Yatırıldı - Son Dakika

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