Doğumunu Yapan Hekimle Aynı Serviste

Prof. Dr. Ali Acar, doğum yaptığı bebeklerin şimdi asistanı olarak çalışmasının gururunu yaşıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Acar, doğumlarını gerçekleştirdiği bebeklerin yıllar sonra aynı serviste asistan doktor ve hemşire olarak çalışmasının gururunu yaşıyor.

Kadın hastalıkları ve doğum alanında 37 yıldır görev yapan Acar, bugüne kadar birçok riskli gebeliğin takibini gerçekleştirdi.

Anne karnındaki müdahalelerle çocukların sağlıklı dünyaya gelmesini sağlayan Acar'ın yıllar önce doğumlarını gerçekleştirdiği bebekler, kimi zaman öğrencisi kimi zaman da mesai arkadaşı oluyor.

Acar, doğumlarında görev aldığı asistan doktorlar Mehmet Kürşat Erkuş, Rümeysa İnce ve hemşire Sümeyye Yeşil ile aynı serviste görev yapıyor.

Hastanenin perinatoloji servisinde riskli gebeliklerin takibini sürdüren Acar, meslektaşlarına tecrübelerini aktarmaya devam ediyor.

"Bu arkadaşlarımız da riskli gebelik sonrası dünyaya gelmiş"

Prof. Dr. Acar, AA muhabirine, görev yaptığı süre boyunca binlerce doğuma girdiğini söyledi.

Özellikle riskli gebeliklerin yoğun olduğu merkezde çalıştıklarını anlatan Acar, bu yüzden işlerinin çok hassas olduğunu dile getirdi.

Serviste her bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Acar, meslekte uzun yıllar görev yapınca duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Acar, doğumlarına eşlik ettiği bebeklerle karşılaşınca mutlu olduğunu dile getirerek, "Mehmet Kürşat, Rümeysa ve Sümeyye ile şimdi birlikte görev yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız da riskli gebelik sonrası dünyaya gelmiş, takiplerini ben yapmışım. Aslında bu duyguyu tarif etmek çok zor. Garip ve farklı ama güzel bir duygu." diye konuştu.

"Asistanı olup onun yanında eğitim almak istedim"

Asistan doktor Mehmet Kürşat Erkuş, Ali Acar'ın annesinin zorlu gebelik sürecinde destek verdiğini bildiğini söyledi.

Sağlıklı şekilde 1997'de dünyaya geldiğini anlatan Erkuş, şunları kaydetti:

"Dört yıldır Ali Hoca'nın yanında asistanlık eğitimi alıyorum. Doğumumda büyük emeği olmuş, eğitimimde de çok emek verdi. Tıp fakültesini bitirdiğimde puanım kadın doğuma yetmiyordu, 6 ay çalıştım çünkü hocamız, tanınan, sevilen ve çok çalışkan bir hocamız. Yanında çalışmak, ondan eğitim almak istedim. Buraya girmek için hak kazandım. Asistanı olup onun yanında eğitim almak istedim."

"Öğrencisiydim, şimdi asistanı oldum"

Asistan doktor Rümeysa İnce de doğumunu gerçekleştiren kişinin bugün hocası olmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Ali Acar'ın ablalarının da gebelik sürecini takip ettiğine dikkati çeken İnce, "Ablam muayeneye giderken ben de hocamıza, 'Tıp yazacağım, geleceğim yanınıza.' dedim. Hocanın asistanı olmak da kısmet oldu. Başımıza bir şey geldiğinde her zaman arkamızda durur. Öğrencisiydim, şimdi asistanı oldum. Tüm asistanlarıyla ilişkisi bir baba-evlat gibidir." dedi.

Perinatoloji hemşiresi Sümeyye Yeşil de doğumunu gerçekleştiren hekimle yıllardır aynı serviste çalışmanın kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Hocasından övgü aldığında çok mutlu olduğunu vurgulayan Yeşil, doğumunu Ali Acar'ın gerçekleştirdiğini duyanların çok şaşırdıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

