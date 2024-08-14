Doğuştan engelli sporcu fındık hasadında çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğuştan engelli sporcu fındık hasadında çalışıyor

Doğuştan engelli sporcu fındık hasadında çalışıyor

Ordu'da doğuştan belden aşağısı olmayan sporcu İmdat Yalçın, engeline rağmen ailesiyle fındık hasadında çalışıyor. Yalçın, engelini aşarak fındık toplamaya devam ediyor.

14.08.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da doğuştan belden aşağısı olmayan sporcu 43 yaşındaki İmdat Yalçın, engeline rağmen ailesiyle fındık hasadında çalışıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İmdat Yalçın, yeni sezon fındık hasadının başlamasıyla ailesiyle çalışmak üzere bir üreticiyle anlaştı.

Her gün saat 08.00'de bahçeye giden Yalçın, engeline aldırmadan saat 17.00'ye kadar ağaçlardan fındık topluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Basketbol Takımı sporcusu olan Yalçın, AA muhabirine, hiçbir şeyi engel olarak görmediğini, mümkün olduğunca işlerini kendi başına yapmaya özen gösterdiğini söyledi.

Ailesinin büyük desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını dile getiren Yalçın, "Benim ayaklarım yok ama çocuklarım sağ olsun, benim ayaklarım oluyor. Onların sayesinde aşamadığım engel şimdiye kadar olmadı." dedi.

Yalçın, engeline rağmen her yıl olduğu gibi bu sene de fındık hasadına katıldığını belirterek, "Engelim fındık hasadı yapmama mani değil. Rahatlıkla dalları eğerek fındıkları toplayıp çuvala koyuyorum. Bahçede hasat işi çok zor olsa da herkes gibi çalışıyorum. Bu işi yaparken büyük keyif alıyorum. Önemli olan azim ve içinizdeki istektir." diye konuştu.

Bütün bu zorluklara ailesi ve çocukları için katlandığını dile getiren Yalçın, "Onlar için yaşıyoruz. Bir gün bile 'Benim engelim var, çalışamam.' demedim. Biliyorum ki omuzlarımdaki yük çok ağır. Ben bir baba olarak bu sorumluluğun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kendisi gibi engeli olanlara tavsiyelerde bulunarak, "Hiçbir zaman ne olursa olsun hayata küsmesinler. İsterlerse benim gibi fındık toplayabilirler. Yeter ki azimli ve istekli olsunlar. Asla vazgeçmesinler." dedi.

"İmdat'ı hepimize güzel bir örnek olduğu için de takdir etmek lazım"

"Dayıbaşı" olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Nihat Turan ise İmdat Yalçın'ın sağlıklı olup ailesini geçindirmekte zorluk yaşayanlara çok güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

İmdat'ın 07.00'de kendileri gibi evden çıktığını, daha sonra minibüsle bahçeye geldiğini anlatan Turan, şunları söyledi:

"Bahçedeki diğer işçiler gibi İmdat da çalışıyor. Hatta bazen birçok işçiden daha güzel fındık topladığı zaman oluyor. Çok temiz fındık hasadı yapıyor. İmdat'ın engeli fındık hasadı sırasında kendisine asla engel olmuyor. İmdat kardeşimiz her konuda engellerini aşmış birisi. Kendisi bu engeline rağmen iki evlat yetiştirmiş. İmdat'ı hepimize güzel bir örnek olduğu için de takdir etmek lazım."

Kaynak: AA

ordu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğuştan engelli sporcu fındık hasadında çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
17:18 Fenerbahçeliler küplere bindi Lille’den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi Fenerbahçeliler küplere bindi! Lille'den maça saatler kala bomba Icardi göndermesi
16:51 Hakan Çalhanoğlu’ndan çok konuşulacak transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan çok konuşulacak transfer itirafı
16:17 İsrail’de patlama sesleri Hamas, Tel Aviv’e 2 adet roketli saldırı düzenledi İsrail'de patlama sesleri! Hamas, Tel Aviv'e 2 adet roketli saldırı düzenledi
16:04 Doktolar’ın Ela’sına bakın Bir öğününü paylaştı, dillere düştü Doktolar'ın Ela'sına bakın! Bir öğününü paylaştı, dillere düştü
16:03 Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümünü kazanıp Yusuf Dikeç pozu verdi
16:02 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 11:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Doğuştan engelli sporcu fındık hasadında çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement