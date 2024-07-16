Doğuştan işitme engelli köpek işaret komutlarıyla eğitildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doğuştan işitme engelli köpek işaret komutlarıyla eğitildi

Bursa'da köpek eğitmenliği yapan Bülent Baytur, doğuştan işitme engelli olan Border Collie cinsi köpeği Modlie'yi işaret komutlarıyla eğitti. Baytur, Modlie'nin yaklaşık bir yıl süren eğitim sürecinde oturma, kalkma, yürüme gibi 80 komuta karşılık vermeyi öğrendiğini belirtti. Modlie'nin diğer köpeklere göre hiçbir eksikliği olmadığını hatta üstün yeteneklere sahip olduğunu söyleyen Baytur, köpeği evlat gibi gördüğünü ve sahiplendirmeyi düşünmediğini ifade etti.

16.07.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yaklaşık 20 yıldır köpek eğitmenliği yapan Bülent Baytur, doğuştan işitme engelli 2 yaşındaki Border Collie cinsi "Modlie" adlı köpeğini işaret komutuyla eğitti.

Kendisine ait çiftlikte cins köpek üretimi ve eğitmenliği yapan Bülent Baytur, geçen yıl bir müşterisinin getirdiği köpeği parkurda eğitmek istedi. 2 yaşındaki "Modlie" isimli Border Collie cinsi köpeğin kısa süre sonra işitme engelli olduğunu fark eden Baytur, durumu köpeğin sahibine anlattı.

Baytur daha sonra gerekli muayenelerin ardından doğuştan işitme engelli olduğu belirlenen köpeği sahiplendi. Modlie'nin daha iyi olması için çeşitli araştırmalar yapan Baytur, İngiltere'de gördüğü bir yöntemle işaret komutlarıyla eğitmeye başladı.

Yaklaşık bir yıl boyunca eğitim gördükten sonra işaretlerle sahibinin verdiği komutları anlamaya başlayan Modlie, oturma, kalkma, yürüme, selam verme gibi yaklaşık 80 komuta karşılık vermeye başladı.

"Ben onu evlat yerine koydum"

Bülent Baytur, AA muhabirine, Modlie'ye temel itaat ve ileri itaat gibi eğitimler verdiğini söyledi.

İşitme engeli olduğu için Modlie'ye bu eğitimleri işaret komutuyla verdiğini belirten Baytur, normal köpeklerin eğitim periyodlarından farklı bir sistem uyguladığını aktardı.

Baytur, uzun bir eğitim serüveninin ardından Modlie'nin artık işaretlerle iletişim kurmaya başladığını anlatarak, "1 yıldan beri her gün çalışma yapıyoruz. Biz artık ağabey kardeş gibi, baba oğul gibi olduk. Anlaşamadığımız hiç bir konu yok. Eşimden daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Kendisi çalışmak istiyor. Ben dinlendirmek istediğim zaman trip atıyor. Dinlenmek yok, çalışmak var." ifadesini kullandı.

Modlie'nin eğitim için gelen yüzlerce köpek arasında ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Baytur, şunları kaydetti:

"Ben onu evlat yerine koydum. O da beni baba gibi görüyor. Artı ile eksi gibi olduk, birbirimizi tamamladık. O bende kendini buldu, ben de kendimde onu buldum. Sevgiyle her şeyi çözdük. Sahiplendirme gibi bir düşüncem yok. Teklif edildi ama ben evladımı sahiplendiremem. Normalde benim işim bu ama Modlie duymuyor ve kendisini bende bulduğu için eşime dahi gitmiyor. Ben yanındaysam kendini sevdiriyor, yoksam sevdirmiyor. Beni paylaşamıyor."

"80 civarında komutu anlıyor"

Modlie'nin kendisine alıştığını, başkalarının komutuna aldırış etmediğini belirten Baytur, başkasıyla göz teması kurmadığı için verilen komutları da anlayamadığını anlattı.

Baytur, işaret edilen komuta göre Modlie'nin hareket ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleri itaat eğitimleri var. Şov hareketleri var. Selam verme, utanma, bacak aralarından atlama gibi 80 civarında komutu anlıyor. Diğer köpeklere göre hiç bir eksisi yok, hatta artısı var. Bir uzvu eksik olursa diğer uzvunun çok daha ileriye gittiğini ben Modlie'de gördüm. İnsanlarda da bu vardır. Çok akıllı ve üstün yetenekli bir köpek. Normal köpekler komutları sesle yapar ama Modlie el işaretlerimizle yapıyor. Diğer köpeklerden hiç bir eksiğimiz yok. Artımız var, eksiğimiz yok."

Kaynak: AA

Bursa, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğuştan işitme engelli köpek işaret komutlarıyla eğitildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:29:29. #1.11#
SON DAKİKA: Doğuştan işitme engelli köpek işaret komutlarıyla eğitildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement