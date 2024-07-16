Doğuştan işitme engelli köpek işaret komutlarıyla eğitildi

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Bursa'da yaklaşık 20 yıldır köpek eğitmenliği yapan Bülent Baytur, doğuştan işitme engelli 2 yaşındaki Border Collie cinsi "Modlie" adlı köpeğini işaret komutuyla eğitti.

Kendisine ait çiftlikte cins köpek üretimi ve eğitmenliği yapan Bülent Baytur, geçen yıl bir müşterisinin getirdiği köpeği parkurda eğitmek istedi. 2 yaşındaki "Modlie" isimli Border Collie cinsi köpeğin kısa süre sonra işitme engelli olduğunu fark eden Baytur, durumu köpeğin sahibine anlattı.

Baytur daha sonra gerekli muayenelerin ardından doğuştan işitme engelli olduğu belirlenen köpeği sahiplendi. Modlie'nin daha iyi olması için çeşitli araştırmalar yapan Baytur, İngiltere'de gördüğü bir yöntemle işaret komutlarıyla eğitmeye başladı.

Yaklaşık bir yıl boyunca eğitim gördükten sonra işaretlerle sahibinin verdiği komutları anlamaya başlayan Modlie, oturma, kalkma, yürüme, selam verme gibi yaklaşık 80 komuta karşılık vermeye başladı.

"Ben onu evlat yerine koydum"

Bülent Baytur, AA muhabirine, Modlie'ye temel itaat ve ileri itaat gibi eğitimler verdiğini söyledi.

İşitme engeli olduğu için Modlie'ye bu eğitimleri işaret komutuyla verdiğini belirten Baytur, normal köpeklerin eğitim periyodlarından farklı bir sistem uyguladığını aktardı.

Baytur, uzun bir eğitim serüveninin ardından Modlie'nin artık işaretlerle iletişim kurmaya başladığını anlatarak, "1 yıldan beri her gün çalışma yapıyoruz. Biz artık ağabey kardeş gibi, baba oğul gibi olduk. Anlaşamadığımız hiç bir konu yok. Eşimden daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Kendisi çalışmak istiyor. Ben dinlendirmek istediğim zaman trip atıyor. Dinlenmek yok, çalışmak var." ifadesini kullandı.

Modlie'nin eğitim için gelen yüzlerce köpek arasında ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Baytur, şunları kaydetti:

"Ben onu evlat yerine koydum. O da beni baba gibi görüyor. Artı ile eksi gibi olduk, birbirimizi tamamladık. O bende kendini buldu, ben de kendimde onu buldum. Sevgiyle her şeyi çözdük. Sahiplendirme gibi bir düşüncem yok. Teklif edildi ama ben evladımı sahiplendiremem. Normalde benim işim bu ama Modlie duymuyor ve kendisini bende bulduğu için eşime dahi gitmiyor. Ben yanındaysam kendini sevdiriyor, yoksam sevdirmiyor. Beni paylaşamıyor."

"80 civarında komutu anlıyor"

Modlie'nin kendisine alıştığını, başkalarının komutuna aldırış etmediğini belirten Baytur, başkasıyla göz teması kurmadığı için verilen komutları da anlayamadığını anlattı.

Baytur, işaret edilen komuta göre Modlie'nin hareket ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleri itaat eğitimleri var. Şov hareketleri var. Selam verme, utanma, bacak aralarından atlama gibi 80 civarında komutu anlıyor. Diğer köpeklere göre hiç bir eksisi yok, hatta artısı var. Bir uzvu eksik olursa diğer uzvunun çok daha ileriye gittiğini ben Modlie'de gördüm. İnsanlarda da bu vardır. Çok akıllı ve üstün yetenekli bir köpek. Normal köpekler komutları sesle yapar ama Modlie el işaretlerimizle yapıyor. Diğer köpeklerden hiç bir eksiğimiz yok. Artımız var, eksiğimiz yok."