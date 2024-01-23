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Doğuştan yemek borusu oluşmayan bebek ağız yoluyla beslenmeye başladı - Son Dakika
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Doğuştan yemek borusu oluşmayan bebek ağız yoluyla beslenmeye başladı

Suriye'den Denizli'ye yerleşen Vahit-Melike İbrahim çiftinin 3 yaşındaki oğulları Omar, doğuştan yemek borusunun bir kısmının oluşmaması nedeniyle İzmir'deki bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatlar sonucunda ilk kez ağız yoluyla beslenmeye başladı. Prof. Dr. Akgün Oral ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatlar sayesinde Omar, artık yediği gıdaların tadını alabiliyor ve sağlığına kavuştu.

Doğuştan yemek borusu oluşmayan bebek ağız yoluyla beslenmeye başladı
23.01.2024 - 11:59,
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Yemek borusunun bir kısmı oluşmadan doğan 3 yaşındaki Omar İbrahim, İzmir'de gerçekleştirilen ameliyatların ardından ilk kez ağız yoluyla beslenmeye başladı.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Denizli'ye yerleşen Vahit-Melike İbrahim çiftinin 3 yıl önce Omar isimli bebekleri dünyaya geldi.

Doğuştan yemek borusunun bir kısmının oluşmaması şeklinde tanımlanan "özofagus atrezisiyle" teşhisi konulan bebek, İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk edildi.

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral tarafından muayene edilen bebek için henüz 3 günlükken ameliyat kararı alındı.

İlk ameliyatta yemek borusu birleştirilmeye çalışılan bebek, bir hafta sonra gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise midesine karın duvarından bir tüp yerleştirilerek beslenmesi sağlandı.

Başka hastalıklar nedeniyle tedavisine devam edilen Omar'ın üçüncü ameliyatı, 2 hafta önce Prof. Dr. Oral ve ekibi tarafından İzmir Şehir Hastanesinde yapıldı.

Yeterli yemek borusu olmadığı için mideyi göğüs kafesinin içinden yukarıya çeken Oral, bebeğin sağlam yemek borusu parçasıyla birbirine dikti.

3 yaşına kadar midesindeki tüpten şırınga yardımıyla beslenen Omar, ameliyatın ardından ağız yoluyla ilk kez beslenmeye başladı.

"Artık yediği gıdaların tadını alabiliyor"

SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akgün Oral, AA muhabirine, özofagus atrezisiyle hastalığının 5 bin doğumda bir rastlanan nadir bir hastalık olduğunu söyledi.

Çocuğun ağızdan beslenerek yaşıtları gibi kilo alması için ekibiyle 3 ameliyat planladıklarını belirten Oral, "Midenin yemek borusu olarak kullanılması için göğüs kafesinin içinden boyuna çıkarılması ameliyatını gerçekleştirdik. Boyun kısmında mevcut yemek borusuyla mideyi birleştirdik." dedi.

Çocuğun zorlu bir tedavi süreci yaşadığını anlatan Oral, riskli ameliyatlara rağmen ailenin kendilerine çok destek verdiğini hatırlattı.

Tedavi sürecinin sona erdiğini dile getiren Oral, "Hepimiz çocuklarımızın yediği şeylerin tadını almasını isteriz. Hastamız için bu mümkün olmamıştı. Hastamız 3 yaşında ama bugüne kadar enjektörle midesine verilen besinlerle beslendi. Yediği gıdaların tadını almadan yaşadı. Artık ilk kez ağız yoluyla beslenerek yediği gıdaların tadını alabiliyor. Bu bizim içinde çok büyük bir mutluluk. Hastamıza bunu sağlayabildik. Çocuğumuz taburcu olma aşamasına geldi." diye konuştu.

Baba Vahit İbrahim de çocuğu sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bebeğinin yemek borusunun bir kısmı oluşmadan doğduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu anlatan baba İbrahim, "Prof. Dr. Akgün Oral, çocuğuma 3 ameliyat yaptı. Oğlum sağlığına kavuştu, su içiyor, yoğurt, muhallebi yiyor. İlk mama yediğinde çok mutlu oldu." dedi.

Kaynak: AA
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Çocuk, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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