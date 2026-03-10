Doha'da Patlama Sesleri ve Yüksek Tehdit Uyarısı - Son Dakika
Doha'da Patlama Sesleri ve Yüksek Tehdit Uyarısı

10.03.2026 15:14
Katar İçişleri Bakanlığı, Doha'da patlama sesleri üzerine vatandaşları evde kalmaya çağırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulduğu, İçişleri Bakanlığı'nın yüksek tehdit uyarısında bulunarak, vatandaşlara evlerinde kalma çağrısı yaptığı belirtildi.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle başkent Doha'da patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Katar resmi ajansı QNA'da yayımlanan haberde, İçişleri Bakanlığının ülkeye yönelik yüksek güvenlik tehdidi uyarısında bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, vatandaşlara güvenlik için evde kalma, açık alanlardan ve pencerelerden uzak durma çağrısı yaptı.

Haberde ayrıca Savunma Bakanlığının, ülkeye yönelik füze saldırılarına müdahale ettiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Acil Durum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Katar, Doha

