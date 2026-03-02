İsrail saldırılarına karşı misilleme saldırıları devam ederken Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Kent merkezinin çeşitli noktalarından art arda patlama sesleri gelirken hava savunma sistemi devreye girdi.
Telefonlara acil uyarı sistemiyle bildirimler gönderildi.
Patlamaların ardından bazı bölgelerde siren seslerinin duyulduğu, güvenlik güçlerinin ise kritik noktalarda önlem aldığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Doha'da Şiddetli Patlamalar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.