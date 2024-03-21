DOKAP Projeleri Giresun\'da Değerlendirildi

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresinin Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Piraziz ilçesindeki DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile diğer ilgililer katıldı.
Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, Giresun'da gerçekleştirilen ve planlanan projelerin, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, DOKAP desteğiyle kentin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi çeşitli sektörlerde önemli gelişmeler kaydettiğini vurguladı.
Toplantıda sunum gerçekleştiren DOKAP Başkanı Gültekin, 2014-2022 arasında Giresun'da turizm, tarım, eğitim, kültür ve sosyal sektörlerde uygulanan toplam 109 proje için 143,8 milyon lira destek sağlandığını aktardı.
Bu desteklerle bölgenin kalkınma hızının artırıldığını kaydeden Gültekin, bölgenin sosyal ve ekonomik altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Gültekin, 2023 yılı itibarıyla Giresun'da turizm, tarım, kültür ve sulama sektörlerinde 27 yeni proje için 52,2 milyon lira tutarında destek verildiğini ifade ederek, bu projeler arasında sulama suyu tesislerinin onarımı, maviyemiş ve aronya yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gibi önemli girişimlerin yer aldığını söyledi.
Bu yıl için ise aynı sektörlerde planlanan 20 proje için 74,9 milyon lira tutarında proje teklifinde bulunulduğu bilgisini veren Gültekin, öne çıkan projeler arasında endemik bitkilerin sektöre kazandırılması, kabuklu meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve mikro çoğaltım yöntemiyle fındık fidanı üretiminde modernizasyonun yer aldığını aktardı.
Gültekin, kentte Yeşil Yol Projesi kapsamında gerçekleştirilen 36 proje ile toplam 262,30 kilometre yol imalatı ve 2 köprü yapımının tamamlandığını kaydetti.
Turizm ve kültür alanında yapılan çalışmalarla 5 turizm merkezi ile 1 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi oluşturulduğuna işaret eden Gültekin, bu alanlarda turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi ve ekonomiye katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.
Son Dakika › Güncel › DOKAP Projeleri Giresun'da Değerlendirildi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın memleketin üzerine 'karabasan' gibi çöktüğünü, ittifaktan ayrılan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) de iktidar tarafından hakarete uğradığını söyledi. Özel, 'Haramdan ve yalandan korkan muhafazakar demokratlar bizlerle birliktedir' dedi. Yerel seçim çalışmaları için yurt gezilerine devam CHP Genel Başkanı Özel Samsun'daydı. Partisinin düzenlediği mitingde konuşan CHP Lideri, Cumhur İttifakından ayrılan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hakaret edildiğini ve 'ip cambazı' ve 'zübük' olmakla suçlandığını söyledi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Hüseyin Develi Huzurevi'nde bir program düzenlendi. Programda müzik konseri, tiyatro gösterimi ve doğum günü kutlamaları yapıldı.
Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta baharın gelişini müjdeleyen 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sakarya Üniversitesi'nde Azerbaycanlı, Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Kazakistanlı öğrenci toplulukları yöresel ürünlerini tanıttı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde uluslararası öğrenciler bayraklarıyla yürüyüş yaptı ve halk oyunları gösterisi sundu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ise nevruz ateşi yakıldı ve geleneksel oyunlar oynandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık 45,11, aylık yüzde 7,51 arttı. Tarım-GFE'de en yüksek artış veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetlerde gerçekleşti.
A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Antalya'nın Finike ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, deprem sonrası KOSGEB'e başvuruda bulunan esnaftan 520'sine daha ödeme yapılacağını bildirdi. Keskin, KOSGEB'in deprem sonrası işletmelerin canlanması projesi kapsamında başvuruda bulunan esnaflara ödemelerin devam edeceğini belirtti.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. 29 yaşındaki Veli Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Nuri Pakdil Tüneli çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme Projesi adı verilen talan projesine karşı duracaklarını ve tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin betonlaşmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları açacaklarını ve kadın istihdamını artırmak için Kadını Kalkındırma Ofisi kuracaklarını söyledi. Sporu destekleyeceklerini ve gerekli teşvikleri sağlayacaklarını da vurguladı.
Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de fabrika ziyaretleri yaptı. Fabrikaları AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Vekil Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile birlikte ziyaret etti.
Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışından dolayı kent genelinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışların hafta boyunca devam edeceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?