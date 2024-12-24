Doktor ve Eşi Kazada Hayatını Kaybetti, Müzik Etkinliği Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrildiği kazada eşi Emine Tuncel (20) ile hayatını kaybeden Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Osman Zeki Tuncel'in (26), yakın zamanda bir özel okulda arkadaşlarıyla düzenlediği müzik etkinliği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Tuncel'in arkadaşlarıyla enstrüman çalıp, şarkı söylediği görüldü.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA-Bülent TEMİZBİNGÖL,