Dolandırıcı Firari Yakalandı

10.03.2026 15:11
İnegöl'de kamu görevlisi pretend ederek dolandırıcılık yapan Talip Şıh Ali yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, vatandaşları dolandıran cezaevi firarisi Talip Şıh Ali (21) saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve hükümlü olduğu cezaevinden firar eden Suriye uyruklu Talip Şıh Ali'nin Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

