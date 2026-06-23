Dolandırıcı Hilmi Türkiye'de Yakalandı

(ANKARA) -ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'de 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla aranan İbrahim Khaldoon Hilmi'nin Türkiye ile yürütülen yakın işbirliği sonucu yakalandığını ve hızlı şekilde ABD'ye gönderildiğini açıkladı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'de Medicare isimli sağlık sigorta sistemine yönelik milyarlarca dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla aranan İbrahim Khaldoon Hilmi'nin Türkiye ile yürütülen işbirliği sayesinde yakalandığını açıkladı.

Barrack, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü'ne teşekkür etti.

ABD'li büyükelçi, "Burada, Türkiye'de bu dev Medicare dolandırıcılığı zanlısının yakalanması ve Türk müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde hızlı şekilde ABD'ye gönderilmesi benzeri görülmemiş bir başarıydı" ifadelerini kullandı.

Barrack, operasyonun Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği ile Türk makamları arasında yürütülen yakın koordinasyon sayesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Amerika bu liderlik sayesinde büyük bir nimetle karşı karşıya" dedi.

FBI Direktörü Kash Patel de daha önce yaptığı açıklamada, İbrahim Khaldoon Hilmi'nin ABD tarihindeki en büyük Medicare dolandırıcılık vakalarından biriyle suçlandığını belirtti.

Patel, Hilmi'nin Medicare sistemini yaklaşık 3,7 milyar dolar dolandırmayı amaçlayan bir planı yönettiğinin iddia edildiğini ve Mayıs 2025'ten bu yana firari durumda bulunduğunu kaydetti.

Patel, "FBI Miami, Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki ortaklarımızın üstün çalışmaları sayesinde Hilmi yurt dışında yakalandı ve yabancı bir ülkeden gözaltı transferi sürecinin ardından ABD'ye geri getirildi" ifadelerini kullandı.