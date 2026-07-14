Dolandırıcılar Altınları Aldı, Serbest Bırakıldılar - Son Dakika
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Dolandırıcılar Altınları Aldı, Serbest Bırakıldılar

Dolandırıcılar Altınları Aldı, Serbest Bırakıldılar
14.07.2026 13:16
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Amasya'da sivil polis olarak tanıtılan iki dolandırıcı, 2 milyon TL değerinde altın ve parayı aldı.

AMASYA'da telefonla arayıp, kendilerini sivil polis olarak tanıttıkları K.D.'nin (67), 'Adınız bir cinayete karıştı. Altınlarınızı incelememiz, parmak izini almamız gerekiyor' diyerek, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parasını alarak dolandıran Hakan A. (30) ile Fevzi B. (27), Giresun'da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Temmuz'da Merkez ilçe Ziyaret beldesinde meydana geldi. K.D.'yi telefonla arayan Hakan A. ile Fevzi B., kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Şüpheliler, "Adınız bir cinayete karıştı. Evinizde bulunan altınların incelenmesi ve parmak izlerinin alınması gerekiyor" diyerek K.D.'yi ikna etti. Telefon görüşmesinin ardından eve gelip, yine kendilerini sivil polis olarak tanıtan şüphelilere K.D., gelinine ait 6 bilezik, 2 kolye, 2 bileklik ile avro, dolar ve Türk lirasından oluşan yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı teslim etti. Değerli eşyaları alan şüpheliler, adresten ayrıldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan K.D., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla Giresun'da yakalanıp gözaltına alınan Hakan A. ile Fevzi B., Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin üzerindeki aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları ile nakit, jandarmadaki işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Hakan A. ile Fevzi B., 10 Temmuz'da sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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