Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Tutuklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcılık Operasyonunda 11 Tutuklama

27.03.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da cinsel birliktelik vaadiyle dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, internetten ilan vererek "cinsel birliktelik" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 11 şüpheli tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, internet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, belirlenen adreslere gittiklerinde, şüphelilerin birlikte hareket ettikleri kişilerce silah gösterilerek darbedildiği, para ve değerli eşyalarının zorla alındığı, bu suretle "yağma" suçunun işlendiği tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, mağdurlara cinsel birliktelik yaşayacakları izlenimi vererek hileli davranışlarla para temin ettikleri ve bu yolla "dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

Teknik takip ve dinleme sonucu 20 olaya karışan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen ve soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15'i tutuklama, 8'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, suça sürüklenen çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

17:50
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı
16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:40:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.