Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Tutuklama - Son Dakika
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Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Tutuklama

Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Tutuklama

Afyonkarahisar merkezli operasyonda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı, 4 milyar lira haksız kazanç elde edildi.

12.05.2025 15:51
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Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanılıp vatandaşların banka hesaplarına erişim sağlanarak haksız kazanç elde edildiğini, "sıfır faizli kredi", "araç kiralama", "sigorta ve kart aidatı iadesi" ve "ucuz tatil" reklamlarıyla mağdur edildiğini belirledi.

Ekipler, Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Ankara, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ'da yaptığı operasyonda 30 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Aramalarda, 31 cep telefonu, 29 sim kart, laptop, 3 bellek kartı, hard disk, hafıza kartı, 5 banka ve kredi kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 321 bin 900 lira, 1950 dolar, bir miktar altın ele geçirildi.

Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında yapılan incelemede, 4 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 3 otomobil, İstanbul Avcılar'da bir daire, çok sayıda banka ve kripto hesabına da el konuldu.

Gözaltına alınan 30 zanlı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 25'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartlı olmak üzere 5 kişi de serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonunda 25 Tutuklama - Son Dakika

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