Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında

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Başakşehir'de, kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, ev hanımı N.M'nin ilçede kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede, şüpheli E.Y'nin yönlendirdiği N.M'nin kendisine verilen banka hesabına 1 milyon 250 bin lira yatırdığı belirlendi.

Polis ekipleri, aynı zamanda hesabın sahibi olan E.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.