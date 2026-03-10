Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Antalya'da çalıştığı iş yerini yaklaşık 8 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yeri sahibi M.Y'nin yanında sipariş sorumlusu olarak çalışan personelinin kendisini dolandırdığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede olayın zanlısı B.G'nin, 24 farklı iş yerine eksik malzeme teslimi ile faturalarda usulsüzlük yaptığı, bu yöntemle yaklaşık 8 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli B.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da "Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.