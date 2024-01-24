 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dolandırıcılık Şüphelisi, Yardım Kampanyasına Bağış Yaparak Uzlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılık Şüphelisi, Yardım Kampanyasına Bağış Yaparak Uzlaştı

Bayburt'ta dolandırıldığını iddia eden bir kişi, şüphelinin SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaşmaya karar verdi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaşma sağlanması üzerine şüpheli, bağış yaparak ceza almaktan kurtuldu.

Dolandırıcılık Şüphelisi, Yardım Kampanyasına Bağış Yaparak Uzlaştı
24.01.2024 - 10:27,
Abone Ol

Bayburt'ta dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi olan kişi, şüphelinin, SMA hastası çocuk için başlatılan yardım kampanyasına 1000 lira bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan R.A, şüpheli Ş.M.T'den kendisini internet üzerinden telefon satarken dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. R.A'nın şikayeti üzerine Ş.M.T. hakkında "basit dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacıyla yapılan görüşmelerde taraflar, uzlaşmayı kabul edeceğini iletti. Bunun üzerine R.A, Ş.M.T'nin SMA hastası Yunus Emre Turan adına başlatılan kampanyaya 1000 lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden Ş.M.T, hesaba bağışta bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bayburt, Dolandırıcılık, Soruşturma, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Şüphelisi, Yardım Kampanyasına Bağış Yaparak Uzlaştı - Son Dakika


21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?

Son Dakika
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Şüphelisi, Yardım Kampanyasına Bağış Yaparak Uzlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement