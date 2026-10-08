Dolandırıcılık şüphelisinin Pendik'teki evinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu - Son Dakika
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Dolandırıcılık şüphelisinin Pendik'teki evinde 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu

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Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Pendik'teki ikametinin bodrum katında 3 milyon 912 bin 800 lira bulundu. Paraya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu kapsamında el konuldu.

Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin ikametinde 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü, Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö'nün 155 şüpheli firmadan biri olan E.D. AŞ'nin çeklerini tahsil ettiğini beyan etmesi sonrasında harekete geçildi.

Şüphelinin hesabına gönderilen 6 milyon 210 bin lirayı bankadan nakit çekerek İstanbul Pendik'teki ikametine götürdüğünün anlaşılması üzerine söz konusu adreste arama yapıldı.

İkametin bodrum katında çuval ve torbalara saklanmış 3 milyon 912 bin 800 lira ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, ele geçirilen paraya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 18. maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

Olay

Soruşturma kapsamında, toplam 155 firma ile bağlantılı 118 şüpheli belirlenerek, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, farklı bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet 9x19 milimetre çapında dolu fişek, kurusıkı tabanca ile şarjör ve 14 kurusıkı fişeği ve hard disk ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli tutuklanmış, 21'ine adli kontrol tedbiri uygulanmış, 61'i ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 5'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılmıştı.

Yapılan araştırmalarda, 155 firmadan 138'inin 2021 yılından itibaren düzenlediği fatura tutarının 31 milyar 300 milyon 753 lira olduğu tespit edilmişti.

Şüphelilere ve firmalara ait MASAK raporu içerisinde belirtilen tüm banka ve

kripto hesaplarına el konulmuştu.

Kaynak: AA
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