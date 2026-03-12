Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

12.03.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da internetten çanta-satışı dolandırıcılığı yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, internet üzerinden çanta ve ayakkabı satışı ilanıyla bir kişiyi 3 bin 500 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis ve 5 bin 820 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.B. ve müşteki E.Ş. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.Ş'nin internet sitesinde çanta ve ayakkabı ilanını görüp tanıştığı sanık A.B'nin, kendi banka hesabına 3 bin 500 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın E.Ş. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, A.B'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki E.Ş. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 3 yıl 4 hapis ve 5 bin 820 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den “İran“ açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.
Bahçeli'den "İran" açıklaması: Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız.
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:48:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Dolandırıcıya 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.