Dolap\'tan Kadın Emeğine Destek Kampanyası

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İKİNCİ el kıyafet platformu Dolap, 3 Aralık Paylaşma Günü dolasıyla kadın emeğini desteklemek amacıyla yeni bir kampanya hayata geçirdi. Kampanya kapsamında kullanıcıların istedikleri STK'ya yaptıkları toplam bağış tutarı kadar bir meblağ, platform tarafından ayrıca Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) bağışlanacak. Böylelikle sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını sosyal fayda ile buluşturarak yarattığı pozitif etkiyi artırmayı hedefliyor.

Trendyol bünyesindeki Dolap, 3 Aralık Paylaşma Günü'nde hayata geçirdiği kampanyayla uygulamadaki kullanıcılar, eğer isterlerse kazançlarının diledikleri kadarını platformda yer alan 43 farklı sivil toplum kuruluşundan (STK) birine bağışlayabiliyor. Kullanıcılar tarafından STK'lara yapılan toplam bağış tutarı kadar da ayrıca Dolap tarafından Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) bağışlanacak. Böylelikle kullanıcılar kendi istedikleri STK'ya bağış yapmış olacaklar, platform da bu meblağ kadar KEDV'e bağışlayarak kadın emeğine verdiği desteği büyütecek.

'KULLANICILARIMIZIN SAĞLADIĞI SOSYAL FAYDANIN POZİTİF ETKİSİNİ İKİYE KATLIYORUZ'

Dolap kurucularından Hande İzmirlioğlu, 3 Aralık Paylaşma Günü için başlatılan kampanyayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Dolap uygulamasında paylaşmayı daima destekliyor, kapsayıcı bir çeşitliliğe sahip 43 farklı STK'ya uygulamamızda alan açarak kullanıcılarımızın dilediklerinde bağış yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Bireysel bağışçılığın ve gönüllülüğün kutlandığı Paylaşma Günü'nde, kullanıcılarımızın yaptığı bağışların etki alanını büyütmek istedik. Onlar yine diledikleri STK'lara bağışta bulunacaklar, biz de toplam bağış değerinde bir katkıyı Dolap olarak ayrıca Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na yapacağız. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek, Dolap olarak bizim önceliklerimiz arasında. 3 Aralık Paylaşma Günü'nde, kullanıcılarımızla el ele vererek dayanışmayı büyütmekten mutluluk duyuyor, kullanıcılarımızın sağladığı sosyal faydanın pozitif etkisini ikiye katlıyoruz."