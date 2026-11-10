Dolmabahçe'de Atatürk için anma töreni düzenlendi, ziyaretçiler karanfil bıraktı - Son Dakika
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Dolmabahçe'de Atatürk için anma töreni düzenlendi, ziyaretçiler karanfil bıraktı

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Atatürk, vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'nın Harem bölümündeki 71 numaralı odasında törenle anıldı; tören Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasıyla başladı. Yağmura rağmen saray önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, Türk bayrağıyla örtülü yatağa karanfil bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 88 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada gerçekleştirilen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasıyla başladı.

İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları adına Atatürk'ün vefat ettiği yatağın üzerine buketler bırakıldı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağıyla örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını

Dolmabahçe Sarayı, sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk'ü anmak ve saygılarını sunmak isteyen vatandaşları ağırladı.

Sarayın önünde yağmura rağmen ziyaret için kuyruk oluşturan vatandaşlar, Atatürk'ün Türk bayrağıyla örtülü yatağının çevresine karanfiller bıraktı.

Bazı ziyaretçiler yatağın önünde dua ederken bazıları duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlar, Atatürk'ün odasında hatıra fotoğrafı ve video çekti.

Ziyaretçilerden Hande Zeydan, duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Odaya çıkarken çok buruktum, duygu dolu anlar yaşadım. Yukarıya çıkınca onun adım attığı yerlerde yürüyünce umut doldu içim. Ne kadar zeki ve çalışkan olduğunu Türk milletine hep hatırlatmış. Ben de onu yad etmek için buradayım, ruhu şad olsun." diye konuştu.

Emirhan Aküzüm, her şeyi Atatürk'e borçlu olduğunu belirterek, "Ben işçi bir anne babanın çocuğuyum. Mühendis olacaksam bunu kendisine borçlu olduğumu düşünüyorum." dedi.

Ayla Özen ise Dolmabahçe Sarayı'nda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkemize böyle bir liderin nasip olması çok güzel bir şey. Dünyada başka bir yerde böyle bir lider yok. Keşke bir kere daha dünyaya gelse, 100 yıl daha yaşasa. Son nefesini verdiği odaya girmek beni hüzünlendiriyor ama ruhunu burada hissetmek beni mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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