Güncel

Dolu yağışında etkili oldu, araçlar ağaç altına sığındı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iftar saatinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken öğrencilerin neşeli anlarına sahne oldu.

Kozan'da bugün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı neden ile sokaklar beyaza büründü. İlçede yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan dolu yağışın da otomobil sürücüleri araçlarını ağaç altına ve petrollere sığınarak korumaya çalıştı. Fındık büyüklüğünde etkili olan dolu yağışına cadde de yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken başına üstüne plastik kasa alarak eğlenen çocuk ise renkli görüntüler oluşturdu. Yağış kent merkezinde etkili olurken sokaklar kısa sürede beyaza büründü.