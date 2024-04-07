Dolu yağışında etkili oldu, araçlar ağaç altına sığındı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iftar saatinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken öğrencilerin neşeli anlarına sahne oldu.
Kozan'da bugün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı neden ile sokaklar beyaza büründü. İlçede yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan dolu yağışın da otomobil sürücüleri araçlarını ağaç altına ve petrollere sığınarak korumaya çalıştı. Fındık büyüklüğünde etkili olan dolu yağışına cadde de yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken başına üstüne plastik kasa alarak eğlenen çocuk ise renkli görüntüler oluşturdu. Yağış kent merkezinde etkili olurken sokaklar kısa sürede beyaza büründü.
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Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'nın göreve başlamasının ardından düzenlenen iftar programına yaklaşık 1500 kişi katıldı. Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada seçim sürecinin sağlıklı geçtiğini ve şehir için güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını belirtti. İftar programına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Selim Dölcü de katıldı.
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