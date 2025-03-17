Domaniç'te Ata Tohumu Sarımsak Seferberliği - Son Dakika
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Domaniç'te Ata Tohumu Sarımsak Seferberliği

Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, ata tohumu sarımsak üretimini artırmak için harekete geçti.

17.03.2025 19:06
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Domaniç'te ata tohumu sarımsak için harekete geçtiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çamlıca köyünde faaliyet gösteren Domaniç Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi, bölgenin meşhur sarımsağına coğrafi işaret almak ve üretimi artırmak için çalışmalarına hız verdi.

23 üyesiyle faaliyet gösteren kooperatif, 250 dekarlık alanda sarımsak ekimi yaparak hem bölge tarımına hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kütahya'nın ilk kadın kooperatiflerinden biri olan ve kısa sürede en güçlü üretici kooperatiflerinden biri haline gelen Domaniç Hayme Ana Kadın Kooperatifi'nin Başkanı Naizfe Uslu, ata tohumu sarımsakları toprakla buluşturmaya başladıklarını belirtti.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteğiyle sarımsak ekim makineleri temin edildiğini aktaran Uslu, coğrafi işaret almak için başvurularını bu yıl içinde yapacaklarını söyledi. "Kooperatifimiz tamamen kendi emeklerimizle atıl bir binada kuruldu. Bugün ürünlerimizi büyük marketlere pazarlıyor ve 5 farklı noktada satış yapıyoruz" dedi.

Uslu, kooperatifin 3 milyon TL'lik Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı projesi kapsamında destek aldığını, makinelerin siparişinin verildiğini ve devlet desteğiyle üretimi daha da genişletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Sarımsağımız hak ettiği değeri bulacak"

Kooperatif Başkan Yardımcısı Sebile Gürcan, bölgede yıllardır sarımsak ekimi yapıldığını ancak tanıtımının yetersiz kaldığını belirterek, "Biz kendimizi bildik bileli bu topraklarda sarımsak ekiliyor ama hak ettiği değeri bulamadı. Şimdi kooperatif olarak coğrafi işaret almak için mücadele ediyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi Fatma Doğan ise çalışmaların büyük bir heyecanla sürdüğünü belirterek, "Gülerek, eğlenerek çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla çok güzel işler yapıyoruz. Zor bir iş ama zevkle yapıyoruz. Bu işi başaracağız ve Domaniç'i kalkındıracağız" ifadelerini kullandı.

Tarım Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde ata tohumu sarımsak ekimine başlayan kadınlar, üretim kapasitelerini artırmayı ve bölgenin yerel ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Kütahya, Domaniç, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domaniç'te Ata Tohumu Sarımsak Seferberliği - Son Dakika

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