Domaniç\'te Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçede yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, birçok köy yolunu kapattı. Sefa köyü muhtarı Ahmet Yavuz, yaklaşık 150 nüfuslu köyde kar kalınlığının 60 santime ulaştığını söyledi. Hayvanların ağıllarında mahsur kaldığını belirten Yavuz, "Kar yağışı köyümüzde çok etkili oldu. Kar kalınlığı 60 santime kadar yükseldi. Köylülerimiz hem yolları hem de hayvan ağıllarının yollarını açmaya çalışıyor" dedi.

Kar yağışının aralıkla etkili olduğu 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde ise Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.