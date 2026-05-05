Domaniç'te Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Aralıksız devam eden yağış nedeniyle bazı ağaçlar kar yüküne dayanamayarak devrildi. Devrilen ağaçların enerji hatlarına zarar verdiği, bazı hatların koparak yere düştüğü bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle köyde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Hasar gören enerji hatları nedeniyle elektrik iletiminde kesintiler yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin bölgede çalışma başlattığı kaydedildi.