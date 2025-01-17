Domates Kasaları İşçinin Üzerine Devrildi

Güncel

Ataşehir'de sebze ve meyve halinde bir işçinin tırdan indirmeye çalıştığı domates yüklü kasaların üzerine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İçerenköy'deki sebze ve meyve halinde çalışan işçiler, bir tırda bulunan domates yüklü kasaları boşaltmak istedi.

Tırın üzerine çıkarak kasayı yerinden alan işçilerden biri, üst üste duran kasaların üzerine devrilmesiyle yere düştü.

Kasaların altında kalan işçiyi, çevredeki arkadaşları koşarak kurtardı.

İşçiler daha sonra etrafa saçılan domatesleri topladı.

Öte yandan işçinin üzerine domates yüklü kasaların devrildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.