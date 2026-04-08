Dominik'te Şiddetli Yağışlar Eğitimi Etkiledi

08.04.2026 22:13
Dominik Cumhuriyeti'nde yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi; 20 yerleşim yeri kapandı.

SANTO Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi.

Hafta başından bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Santo Domingo'nun kuzeybatısındaki San Jose de Ocoa eyaletinde nehirlerin taşması sonucu 20'den fazla yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hükümet bazı kamu çalışanlarının uzaktan çalışmasına karar verirken okullarda eğitime ara verildi.

Yetkililer sel ve olası heyelan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Sivil savunma ekipleri en az 10 kişiyi güvenli bölgelere tahliye ederken başkentte kanalizasyon kanalına düşerek mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı.

Pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların çarşamba gecesi itibarıyla yavaşlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
