Domuz Avında Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ta domuz avında ateş açan K.B., kuzeni Kenan B.'yi vurdu, Kenan hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde domuz avı sırasında tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Akçasu köyünde yaşayan K.B. (50), mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada hareketlilik görerek tüfekle ateş etti.
Bu sırada bölgede bulunan K.B'nin kuzeni Kenan B. (51) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kenan B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.B. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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