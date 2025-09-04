Domuz avında kazara vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Domuz avında kazara vurulan genç hayatını kaybetti

Domuz avında kazara vurulan genç hayatını kaybetti
04.09.2025 15:33
Adana'da domuz avında arkadaşı tarafından vurulan 17 yaşındaki Barış Şahin hastanede öldü.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, domuz avında arkadaşı H.M. (17) tarafından kazara vurulduğu öne sürülen Barış Şahin (17), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.M.'nin sorgusu sürüyor.

Olay, dün gece, Uzunkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Şahin, arkadaşı H.M. ile domuz avı için ailesinden izin alıp, evden ayrıldıktan sonra ormana gitti. İddiaya göre; bir çiftlikte çobanlık yaptığı belirtilen H.M., av sırasında kazara arkadaşı Şahin'i vurdu. Durum fark eden H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek istedi ancak telefonunun şebekesi çekmedi. Bunun üzerine yola çıkan H.M., bir otomobil sürücüsünden yardım istedi. Barış Şahin, otomobille Aladağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

H.M. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Domuz avında kazara vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Domuz avında kazara vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
