Domuz popülasyonu arttı, avcılara 'domuz sürek avı' çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Domuz popülasyonu arttı, avcılara 'domuz sürek avı' çağrısı

Doğu Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, domuz popülasyonunun artması nedeniyle tarım arazilerine zarar verdiğini belirterek avcılara sürek avı yapmaları çağrısında bulundu.

20.08.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Domuz popülasyonu arttı, avcılara 'domuz sürek avı' çağrısı

SAMSUN - Doğu Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, "Son yıllarda özellikle domuz popülasyonun arttığı bir gerçektir. Samsun'da domuzların popülasyonlarının artması neticesinde tarım arazilerine ciddi anlamda zarar görmektedir. Domuz popülasyonlarının dengelenmesi için sürek avlarının yapılmasını biz de teşvik ediyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde av sezonu 24 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun açılması az bir zaman kala Doğu Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, bilgilendirmelerde bulundu. Müdür Doğan, "Avcılık sezonu başlamadan önce kurumsal olarak öncelikle kendi personellimize av eğitimleri veriyoruz. Av korumada ve biyolojik kaçakçılığı korumada neler yapmamız konusunda kanun ve mevzuat ölçüsünde bölge müdürlüğümüze bağlı 5 ilde düzenli olarak eğitimler yapıyoruz. Yine av sezonu başlamadan önce jandarma teşkilatının il ve ilçelerdeki birimlerine '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' konusunda eğitim ve seminerler veriyoruz. Av sezonu bölgemizde 24 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olacak. Bölgemiz için 3. grup av sezonu var. 26 Kasım 2024'te başlayarak 2 Mart 2025'te kapanmış olacak. Av için serbest günler cumartesi, pazar ve çarşamba günleridir. Bu günler haricinde resmi tatil günleri de av sezonuna açık olacak. Kuşlar ve yaban domuzu için de salı günleri serbest olacak" diye konuştu.

Samsun'da ava kapalı alanlar

Samsun'da ava kapalı alanlar hakkında bilgi veren Doğan, "19 Mayıs ilçesinde Engiz Deresi'nden başlayarak Yakakent'e kadar olan alan, Samsun- Sinop karayolunun deniz kısmı tamamen ava kapalıdır. Kızılırmak Deltası, Ladik Gölü Sulak Alanı, Çarşamba ilçemizde bulunan Hacıosman Tabiat Alanı, Yeşilırmak Deltası Simenit Gölü'nün yaban hayatı geliştirme sahası, tabiat parklarımız tamamen ava kapalı alanlardır" şeklinde konuştu.

Avcıların dikkat etmesi gerekenler

Avcıların öncelikle şube müdürlüklerinden avlanma belgelerini almaları gerektiğini ifaden eden Doğan, "Daha sonra merkez av komisyon kararı doğrultusunda yayınlanan avlanma ile ilgili temel kurallara uymalara gerekiyor. Bunun için de avcı programımızda telefonlara yüklenen avlak sınırlarını belirleyen programlar var. Bunları telefonlara yüklemeleri ve öncelikle avlanma izinlerini almaları gerekiyor. Bunlar haricinde avcılarımızın dikkat etmeleri gerekenler ilk olarak yasak bölgelere girmemeleridir. Avcılar izin aldıkları avlakta avlanmaları, avlanma kotlarına dikkat etmeleri, gece avlanmamaları ve belirlenen limitleri aşmamalarıdır. Tüfeklerinde bulundurulmaları gereken takozları bulundurmalarıdır. Avcı memur programında avlakların sınırları belirlidir. O avlakta o gün içinde avcılık yapan avcıların konumlarını biz görüyoruz, onlar bizim konumlarımızı göremiyor. Dolayısıyla avcıların avlandıkları yerleri, yasak bölgelere girip girmediklerini konusunda noktasal takiplerini yaptığımız bir programdır. Av kontrolünde ise sahada görev yapan tüm personelimizin yaka kameraları var. Görev esnasında bu yaka kameraları açık ve anlık kayıt yapmaktadır. Bunlar haricinde sulak alanlar dediğimiz takibi zor alanlarda dronlarla av kontrolü yapmaktayız. Bir de fotokapanları değişik noktalara kurarak kaçak avcılık yapan insanların fotokapanlar ile tespitlerini yapmaktayız" ifadeleri kullandı.

"Acenteler üzerinden domuz popülasyonlarını dengelemek adına av turizmine konu etmeyi düşünüyoruz"

Domuz popülasyonlarının dengelenmesi için sürek avlarının yapılmasını kendilerinin teşvik ettiklerini ve destekledikleri belirten Doğan, "Son yıllarda özellikle domuz popülasyonun arttığı bir gerçektir. Samsun'da domuzların popülasyonlarının artması neticesinde tarım arazilerine ciddi anlamda zarar vermektedir. Biz bu konuda tarım ve orman il, ilçe müdürlükleri neticesinde kontrollü domuz avları planlamaktayız. Avcıların domuz avı noktasında sürek avlarını teşvik etmekteyiz. Popülasyonu dengelemek gibi bir mücadelemiz var. Av turizm yapan acenteler üzerinden domuz popülasyonlarını dengelemek adına av turizmine konu etmeyi düşünüyoruz. Samsun temelinde avcılığın temeli göçmen kuşlardır. Burada genellikle ördek türleri, su çulluğu, yeşilbaş, çamurcu ve buna benzer hayvanlar ağırlıklı olarak ava konuluyor" açıklamasında bulundu.

"Kurallara uymayanlar para cezaları var"

Samsun'da aktif olarak 4 bin avcının kayıtlı olduğuna dikkat çeken Doğan şunları söyledi:

"Bunlardan 3 bin 100'ü avcılık avlanma belgesi almakta ve sahada av yapmaktadırlar. Avlanma konusunda avcılığını kurallarına uymayan insanlara para cezası kesiyoruz. Bu konuda bölge genelinde 330 kişiye ceza kestik. Bunlardan 1 milyon 400 bin TL idari para cezası kestik. 2024 yılında şu ana kadar 108 kişiye yasal işlem yaptık. Bunun neticesinde 300 bin TL idari para cezası uyguladık.

Kaynak: İHA

Resul Doğan, Ekonomi, Avcılar, Hayvanlar, Tarım, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Domuz popülasyonu arttı, avcılara 'domuz sürek avı' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
21:16 Galatasaraylılardan tepki yağıyor İşte Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtları Galatasaraylılardan tepki yağıyor! İşte Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtları
20:46 Geriye bir tek kilim kaldı CHP’li Döşemealtı Belediye Başkanı’nın makam odasına haciz Geriye bir tek kilim kaldı! CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı'nın makam odasına haciz
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:22 CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı CHP kripto varlık düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 14:41:52. #1.12#
SON DAKİKA: Domuz popülasyonu arttı, avcılara 'domuz sürek avı' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement