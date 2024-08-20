Güncel

Domuz popülasyonu arttı, avcılara 'domuz sürek avı' çağrısı

SAMSUN - Doğu Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, "Son yıllarda özellikle domuz popülasyonun arttığı bir gerçektir. Samsun'da domuzların popülasyonlarının artması neticesinde tarım arazilerine ciddi anlamda zarar görmektedir. Domuz popülasyonlarının dengelenmesi için sürek avlarının yapılmasını biz de teşvik ediyoruz ve destekliyoruz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde av sezonu 24 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun açılması az bir zaman kala Doğu Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürü Resul Doğan, bilgilendirmelerde bulundu. Müdür Doğan, "Avcılık sezonu başlamadan önce kurumsal olarak öncelikle kendi personellimize av eğitimleri veriyoruz. Av korumada ve biyolojik kaçakçılığı korumada neler yapmamız konusunda kanun ve mevzuat ölçüsünde bölge müdürlüğümüze bağlı 5 ilde düzenli olarak eğitimler yapıyoruz. Yine av sezonu başlamadan önce jandarma teşkilatının il ve ilçelerdeki birimlerine '4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu' konusunda eğitim ve seminerler veriyoruz. Av sezonu bölgemizde 24 Ağustos 2024 tarihinde başlamış olacak. Bölgemiz için 3. grup av sezonu var. 26 Kasım 2024'te başlayarak 2 Mart 2025'te kapanmış olacak. Av için serbest günler cumartesi, pazar ve çarşamba günleridir. Bu günler haricinde resmi tatil günleri de av sezonuna açık olacak. Kuşlar ve yaban domuzu için de salı günleri serbest olacak" diye konuştu.

Samsun'da ava kapalı alanlar

Samsun'da ava kapalı alanlar hakkında bilgi veren Doğan, "19 Mayıs ilçesinde Engiz Deresi'nden başlayarak Yakakent'e kadar olan alan, Samsun- Sinop karayolunun deniz kısmı tamamen ava kapalıdır. Kızılırmak Deltası, Ladik Gölü Sulak Alanı, Çarşamba ilçemizde bulunan Hacıosman Tabiat Alanı, Yeşilırmak Deltası Simenit Gölü'nün yaban hayatı geliştirme sahası, tabiat parklarımız tamamen ava kapalı alanlardır" şeklinde konuştu.

Avcıların dikkat etmesi gerekenler

Avcıların öncelikle şube müdürlüklerinden avlanma belgelerini almaları gerektiğini ifaden eden Doğan, "Daha sonra merkez av komisyon kararı doğrultusunda yayınlanan avlanma ile ilgili temel kurallara uymalara gerekiyor. Bunun için de avcı programımızda telefonlara yüklenen avlak sınırlarını belirleyen programlar var. Bunları telefonlara yüklemeleri ve öncelikle avlanma izinlerini almaları gerekiyor. Bunlar haricinde avcılarımızın dikkat etmeleri gerekenler ilk olarak yasak bölgelere girmemeleridir. Avcılar izin aldıkları avlakta avlanmaları, avlanma kotlarına dikkat etmeleri, gece avlanmamaları ve belirlenen limitleri aşmamalarıdır. Tüfeklerinde bulundurulmaları gereken takozları bulundurmalarıdır. Avcı memur programında avlakların sınırları belirlidir. O avlakta o gün içinde avcılık yapan avcıların konumlarını biz görüyoruz, onlar bizim konumlarımızı göremiyor. Dolayısıyla avcıların avlandıkları yerleri, yasak bölgelere girip girmediklerini konusunda noktasal takiplerini yaptığımız bir programdır. Av kontrolünde ise sahada görev yapan tüm personelimizin yaka kameraları var. Görev esnasında bu yaka kameraları açık ve anlık kayıt yapmaktadır. Bunlar haricinde sulak alanlar dediğimiz takibi zor alanlarda dronlarla av kontrolü yapmaktayız. Bir de fotokapanları değişik noktalara kurarak kaçak avcılık yapan insanların fotokapanlar ile tespitlerini yapmaktayız" ifadeleri kullandı.

"Acenteler üzerinden domuz popülasyonlarını dengelemek adına av turizmine konu etmeyi düşünüyoruz"

Domuz popülasyonlarının dengelenmesi için sürek avlarının yapılmasını kendilerinin teşvik ettiklerini ve destekledikleri belirten Doğan, "Son yıllarda özellikle domuz popülasyonun arttığı bir gerçektir. Samsun'da domuzların popülasyonlarının artması neticesinde tarım arazilerine ciddi anlamda zarar vermektedir. Biz bu konuda tarım ve orman il, ilçe müdürlükleri neticesinde kontrollü domuz avları planlamaktayız. Avcıların domuz avı noktasında sürek avlarını teşvik etmekteyiz. Popülasyonu dengelemek gibi bir mücadelemiz var. Av turizm yapan acenteler üzerinden domuz popülasyonlarını dengelemek adına av turizmine konu etmeyi düşünüyoruz. Samsun temelinde avcılığın temeli göçmen kuşlardır. Burada genellikle ördek türleri, su çulluğu, yeşilbaş, çamurcu ve buna benzer hayvanlar ağırlıklı olarak ava konuluyor" açıklamasında bulundu.

"Kurallara uymayanlar para cezaları var"

Samsun'da aktif olarak 4 bin avcının kayıtlı olduğuna dikkat çeken Doğan şunları söyledi:

"Bunlardan 3 bin 100'ü avcılık avlanma belgesi almakta ve sahada av yapmaktadırlar. Avlanma konusunda avcılığını kurallarına uymayan insanlara para cezası kesiyoruz. Bu konuda bölge genelinde 330 kişiye ceza kestik. Bunlardan 1 milyon 400 bin TL idari para cezası kestik. 2024 yılında şu ana kadar 108 kişiye yasal işlem yaptık. Bunun neticesinde 300 bin TL idari para cezası uyguladık.