 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trump, Colorado'da seçimlere katılma engelini temyize götürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Trump, Colorado'da seçimlere katılma engelini temyize götürdü

Donald Trump, Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışına hazırlanırken Colorado eyaletindeki seçimlere katılmasını engelleyen kararı ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürdü. Trump'ın avukatları, eyalet mahkemelerinin bir başkan adayını oy pusulasına girmekten alıkoyamayacağını savunarak Colorado Yüksek Mahkemesinin yanlış bir yorum yaptığını belirtti. ABD Yüksek Mahkemesinin yakın zamanda karar vermesi bekleniyor.

Trump, Colorado\'da seçimlere katılma engelini temyize götürdü
04.01.2024 - 05:25,  Güncelleme: 05:26
Abone Ol

Kasım ayında yapılacak başkanlık yarışına hazırlanan Donald Trump, Colorado eyaletinde seçimlere katılmasını engelleyen kararı, ABD Yüksek Mahkemesine temyize götürdü.

Eski ABD Başkanı Trump, başkanlık seçim yarışına hazırlanırken bir yandan da hakkındaki davalar ve hukuki kararlarla uğraşıyor.

Trump, Colorado Yüksek Mahkemesinin aralık ayında aldığı ve kendisini 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol almakla suçlayıp bundan dolayı eyaletteki ön seçimlere katılamayacağına hükmeden kararı ABD Yüksek Mahkemesine götürdü.

Trump'ın avukatları, hiçbir eyalet mahkemesinin bir başkan adayını oy pusulasına girmekten alıkoyamayacağını ve Colorado Yüksek Mahkemesinin ilgili Anayasa maddelerini yanlış yorumladığını savundu.

ABD Yüksek Mahkemesinin yakın zamanda söz konusu başvuruyu ele alıp bir karar vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Colorado eyaletinin ardından Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows da 28 Aralık 2023'te Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Cumhuriyetçi Partinin eyalette düzenlenecek ön seçimlerine katılamayacağına karar vermişti.

Kararlar doğrultusunda Trump'ın adı, 5 Mart'ta her iki eyalette yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde oy pusulalarında yer alamayacak.

İki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ise ABD Yüksek Mahkemesi verecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Colorado, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Colorado'da seçimlere katılma engelini temyize götürdü - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 06:02:25. #1.11#
SON DAKİKA: Trump, Colorado'da seçimlere katılma engelini temyize götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement