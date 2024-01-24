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Donald Trump, New Hampshire'daki ön seçimleri açık farkla kazandı - Son Dakika
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Donald Trump, New Hampshire'daki ön seçimleri açık farkla kazandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin New Hampshire'daki ön seçimlerini Donald Trump, rakibi Nikki Haley karşısında açık farkla kazandı. Trump'ın bu zaferiyle birlikte başkanlık yarışında daha da güçlendiği belirtiliyor. Haley'in ise bir sonraki Güney Carolina ön seçimlerine odaklandığı ifade ediliyor.

Donald Trump, New Hampshire\'daki ön seçimleri açık farkla kazandı
24.01.2024 - 21:17,
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ABD'de Cumhuriyetçilerin New Hampshire'daki ön seçimlerini Donald Trump, rakibi Nikki Haley karşısında açık farkla kazanırken, Haley bir ay sonraki Güney Carolina ön seçimlerine odaklandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçim süreci partilerin ön seçimleriyle devam ediyor.

Anketlerde yüzde 66 düzeyindeki destek oranıyla Cumhuriyetçi seçmen nezdinde açık ara en güçlü başkan adayı olarak öne çıkan Trump, Iowa'nın ardından bir ilki gerçekleştirerek New Hampshire'da da kazandı.

Amerikan medyasına yansıyan değerlendirmelerde, Trump'ın ilk iki eyalette güçlü şekilde kazanmasıyla zaten önde götürdüğü yarışta daha da baskın bir pozisyona geldiği yorumları yapıldı.

Özellikle Haley'in seçim kampanyası için ciddi para harcadığı, bağımsız Cumhuriyetçilerin yoğun olduğu New Hampshire eyaletinde rakibine 12 puan fark atan Trump'ın ise güven tazelediği vurgulandı.

Trump'ın 24 Şubat'ta Güney Carolina'da yapılacak ön seçimleri kazanması durumunda Haley'in havlu atabileceği değerlendirmeleri de Amerikan medyasında öne çıkan bir diğer yorum oldu.

Güney Carolina, Haley'in son şansı olabilir

Daha önce 2011-2017 yıllarında Güney Carolina Valiliği görevini yapan Haley, bu eyaletteki popülaritesine güveniyor.

Ancak güncel anketlerde Trump'ın Güney Carolina'da yüzde 52 düzeyinde desteğe ulaştığı, Haley'in ise yüzde 22 civarında oyunun olduğu tahmin ediliyor.

Bu eyalette de Trump karşısında kaybetmesi durumunda Haley'in yarışa devam etmesinin zor olacağı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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