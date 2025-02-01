Donan Çeşme İlginç Görüntüler Oluşturdu - Son Dakika
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Donan Çeşme İlginç Görüntüler Oluşturdu

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Ağrı Patnos'taki Alatay köyünde soğuk hava nedeniyle donan çeşme ilginç görsellere sahne oldu.

01.02.2025 15:53
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Donan çeşme ilginç görüntü oluşturdu

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Alatay köyünde soğuk havanın etkisiyle patlayan ve ardından donan çeşme ilginç görüntüler oluşturdu.

Patnos Alatay köyünde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20-25 derecelere kadar düştüğü Patnos'ta bir çok araç ve çeşmeler dondu. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Alatay köyünde bulunan çeşme dondurucu soğukların etkisiyle önce patladı. Ardından çeşmeden fışkıran su buz tuttu. Çeşmenin çevresinde oluşan buz kütlesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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