Dondurma ile Kitap Okuma Teşviki

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Mustafa Bağcı, ikram ettiği dondurmayla ilköğretim öğrencilerini kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya teşvik ediyor.

Taraşçı Mahallesi'nde market işleten Bağcı, ilkokul çocuklarını dijital bağımlılıktan uzaklaştırıp, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bir şeyler yapmaya karar verdi.

Marketine gelen öğrencilere ücretsiz hikaye kitapları dağıtan Bağcı, kitapları özetleyip getiren çocukları dondurmayla ödüllendiriyor.

Bağcı, mahallenin çocukları için her yıl farklı etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Bu yıl çocukları teknolojik cihazlardan uzaklaştırmak için böyle bir uygulama yaptığını, birçok çocuğun kitap özeti getirdiğini aktaran Bağcı,"Çocukların telefona ve bilgisayara bağımlı hale geldiğini görmek beni üzüyor. Bu yüzden onları kitapla buluşturmak istedim. Hikaye kitaplarını ücretsiz veriyorum. Kitabı okuyup özetleyen çocuklara 'Dondurma benden' diyorum. Her gelen çocukla sohbet ediyor, neler anladıklarını dinliyorum. Onların gözlerindeki ışığı görmek her şeye değer." ifadesini kullandı.