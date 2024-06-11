Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun - Son Dakika
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Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

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Türkiye'yi ziyaret eden 5 turistin dondurma yemek için uğradıkları bir esnafla yaşadıkları tartışmanın görüntüleri gündem oldu. 5 dondurma için 1500 lira isteyen esnafa tepki gösteren turistler "Burası ABD değil, Türkiye. Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun" karşılığını aldı. Dondurmanın topunun 80 liraya kadar çıktığı Türkiye'deki fiyatların turistleri de şaşırttığı bu olayda da gözler önüne serildi.

11.06.2024 15:02
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ABD'den gelen 5 turistin dondurma yemek için uğradıkları bir dükkanda karşılaştıkları muameleye ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

"BURASI ABD DEĞİL, TÜRKİYE"

5 dondurma için 1500 TL hesap isteyen dondurmacıya isyan eden turistler hiç beklemedikleri bir karşılık aldı. Yaşanan arbede sırasında esnaf, hesabı ödememekte ısrar eden turistlere "Burası ABD değil, Türkiye. Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun" çıkışında bulundu.

TURİSTLERDEN BİRİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Dondurmanın topunun 80 liraları bulduğu Türkiye'deki fiyatların turistleri de şaşırttığı yaşanan bu olayla gözler önüne serilirken, dondurmacıda çıkan arbedeye ait görüntüler turistlerden birinin cep telefonuyla kaydettiği videoyu paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Sosyal Medya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Yunus Uslu: Anlıyorum herşeye zam geldi de bir top dondurma 80 lira nedir Allahtan korkun .. insanlar artık sadece birşeyler yiyip bir kahve içebildiği için esnaflar buralarda da aç gözlülük yapıyor 145 6 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: Hem kazıklıyor hem tehdit ediyor. İnsanda utanma duygusu olacak 39 1 YoH null: Bu normal aslında fiyatların yüksek olması herkesi şaşırtıcı geliyor lakin şaşırtacak bir durum değil toplum kazancına göre hareket etmek zorunda günümüzün yani tl nin değersiz olması toplumun kazanç olarak fiyati yükseltmesi hakkı tl nin değer kaybetmesi günümüzde sana 5 tl ye veremez komik olur kapatıp gitsin ozaman tl değerli değilse bu adam para kazanamaz kendinide onun yerine koyman gerek piyasa kimsenin gözünün yaşına bakmaz oda isterdi 5 tl olsn ama senin paran değerli değilse yapacak bisi yok demek düşer 4 35
  • Zafer El: e vicdan artık pzfnkler 123 6 Yanıtla
  • Zafer El: bir damla suya muhtaç kalırsınız umarım yurdumun güzel kazikci baştaki adamı ile milleti 102 23 Yanıtla
  • Ebubekir Ahmetoğlu: Neresi? Hangi dondurmacı? Yazında bilelim bari. Bunlar insanları dolandırmaya utanmıyor siz isim vermeye mi utanıyorsunuz son dakika 112 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Gözün aydın sayende artık geri gelmezler 94 5 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir: Denetim yok bşy yok serbest piyasa işde adı üstünde 69 4 Yanıtla
  • Kol Yen: esnaflar taksiciler turistlere böyle davranmaya devam etsinler yakında sinek avlarlar o zaman görürüm onları 71 2 Yanıtla
  • Mustafa Obruk: İşimiz gücümüz hırsızlık 58 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun - Son Dakika
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