Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Yunus Uslu:

Anlıyorum herşeye zam geldi de bir top dondurma 80 lira nedir Allahtan korkun .. insanlar artık sadece birşeyler yiyip bir kahve içebildiği için esnaflar buralarda da aç gözlülük yapıyor

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Ahmed Mehmed: Hem kazıklıyor hem tehdit ediyor. İnsanda utanma duygusu olacak 39 1