Dönerci Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dönerci Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti

Dönerci Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da dönercideki tartışma sonrası bıçakla saldıran İbrahim A., mesai arkadaşı Okutan'ı öldürdü.

KONYA'da bir alışveriş merkezinde dönercide çalışan Yakup Okutan (40) yemek servisi nedeniyle tartıştığı mesai arkadaşı Faik A.'nın (25) durumu anlattığı kardeşi İbrahim A. (20) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yakup Okutan ile Faik A., birlikte çalıştıkları dönercide iddiaya göre yemek servisi nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası işi bırakan Faik A., aynı kattaki başka bir restoranda çalışan kardeşi İbrahim A.'nın yanına gitti. Faik A., kardeşine durumu anlatıp, işten ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine İbrahim A., Okutan'ın yanına gidip tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim A., bıçakla saldırıp Okutan'ı, karnından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Okutan, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İbrahim A. ve ağabeyi Faik A. ise gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Yakup Okutan, bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 kardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yemek Tarifi, Alışveriş, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dönerci Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti Kene, bir can daha aldı: Bir haftalık yaşam savaşını kaybetti
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans Yürekler ağza geldi Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı 20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı
Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:41
Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranı bomba
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:45:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Dönerci Cinayeti: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.