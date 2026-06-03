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Dönerci Dükkanında Yaralanma

03.06.2026 00:04
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Antalya'da dönerci çalışanı yük asansöründen düşerek yaralandı, sağlık durumu iyi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir dönerci dükkanında çalışan Kutay K., yük asansöründen düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir dönerci dükkanında meydana geldi. İş yerinde çalışan Kutay K., malzeme taşımakta kullanılan yük asansörünü kullanmak istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Düşme sırasında bileğinden yaralanan Kutay K.'nın acı içinde kaldığını gören iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BİLEĞİNDEN YARALANDI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi, yaralı çalışana ilk müdahaleyi iş yerinde yaptı. Bileğinde yaralanma tespit edilen Kutay K., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kutay K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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